Права на двух игроков закреплены за «Амуром»

31 мая истёк срок, в течение которого игроки клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ, имевшие статус ограниченно свободных агентов (ОСА), могли принимать контрактные предложения других клубов. Таким образом, статус игрока, закреплённого за «Амуром», был присвоен защитнику Георгию Бердюкову и крайнему нападающему Александру Горшкову, информирует официальный сайт хабаровского клуба.

В минувшем сезоне 26-летний Бердюков забросил 2 шайбы и не сделал ни одной результативной передачи в 22 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-4». В плей-офф на лёд не выходил.

27-летний Горшков по ходу сезона-2017/18 перешёл в хабаровский клуб из «Адмирала». В 43 матчах гладкого сезона набрал 24 (7+17) очков, в плей-офф сыграл 1 матч.