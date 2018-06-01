Охтамаа — об уходе из «Ак Барса»: хочу проводить больше времени с семьёй

Бывший защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа рассказал о причине ухода из казанской команды по окончании минувшего сезона. После истечения контракта с казанским клубом он вернулся в Финляндию и подписал пятилетнее соглашение с «Кярпятом».

«Хочется больше времени проводить с семьёй, всё-таки в Финляндии нет таких длительных выездов. К тому же у меня скоро должен родиться второй ребёнок. Сыграло ли роль то, что предложили контракт на пять лет? Не особо», – цитирует Охтамаа «Спорт Бизнес Online».

Охтамаа выступал за «Кярпят» на протяжении семи сезонов (2007-2014). В минувшем сезоне 30-летний защитник набрал 6 (3+3) очков в 47 матчах регулярного сезона КХЛ, в 19 играх плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов. Также Охтамаа был признан лучшим защитником финала Кубка Гагарина.