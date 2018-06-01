Нападающий Александр Авцин принял квалификационное предложение «Нефтехимика», информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

27-летний Авцин в 44 матчах минувшего регулярного сезона записал на свой счёт 15 (12+3) очков при показателе полезности «-3». В 5 играх плей-офф на его счету 1 результативная передача при «+2».

За карьеру в КХЛ российский нападающий также выступал в составе московского «Динамо» и «Северстали». В общей сложности он принял участие в 143 матчах, забросил 18 шайб и сделал 12 голевых передач, заработав показатель полезности «-6».