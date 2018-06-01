Брылин — о травме Кузнецова: плохой эпизод, в похожем моменте я сломал кисть

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин поделился мнением о травме форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова во втором матче финальной серии с «Вегас Голден Найтс» (1-1).

«Я не доктор, к тому у меня нет никакой информации о том, что именно случилось с Кузнецовым, но эпизод, конечно, выглядел плохо. Я по себе знаю, что это такое. Сам получил перелом кисти в похожем эпизоде с той лишь разницей, что врезался в своего партнёра. Это было в феврале 2003 года, мы как раз играли в Вашингтоне. Хотел затормозить, но меня подтолкнули в спину и я въехал в своего же игрока.

Для меня тогда всё закончилось операцией. Металлические спицы вставляли, всё это торчало потом наружу, потеть было нельзя, поэтому я не тренировался несколько недель и сумел вернуться только во втором раунде плей-офф. Я очень надеюсь, что у Кузнецова всё намного проще и что всё обойдется. Но было видно, как ему больно в том эпизоде. Я знаю, каково это.

Конечно, если «Вашингтон» его потеряет, это будет удар. Кузнецов один из ведущих игроков не просто клуба – всей лиги. Не помню точно его статистику, но в этом году у него лучший сезон в карьере. При этом надо отдать должное тем в составе «Кэпиталз», кто закрыл брешь. Эллер в итоге был лучшим», – цитирует Брылина официальный сайт НХЛ.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.