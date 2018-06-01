Галлан: «Вегасу» нужно быть ещё жёстче

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-1).

«Второй матч финала был не так уж плох, и мне казалось, временами мы были в полном порядке. Создали много голевых моментов, но не смогли их реализовать. Мы должны играть лучше в своей зоне. И не можем пропускать так много контратак, как в тот вечер. Вот эти эпизоды нужно подтянуть.

У нас нет никакой паники. Счёт в серии равный: 1-1. Следующие две игры пройдут в Вашингтоне. Нам нужно играть немного лучше, работать на льду усерднее, соревноваться. Мы знаем, выиграть Кубок Стэнли никогда не было простыми делом. Поэтому нужно ловить фокус на следующем матче и не переживать о втором матче серии, который остался в прошлом. Это уже история, а мы теперь думаем о субботе.

Нам нужно быть еще жёстче. Я видел, что «Вашингтон» завершал больше своих силовых приёмов, чем мы. Они в форчекинге были лучше, играли жёстче. Тем не менее, даже в таком матче мы могли добиться успеха. Не скажу, что мы сыграли плохо, но сделали недостаточно для победы. Согласен, какие-то моменты нужно улучшать. И в целом в жёсткости нужно прибавлять. Когда ты выигрываешь стыки один в один, то выигрываешь матчи целиком», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.