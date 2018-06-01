Главным тренером СКА официально назначен Илья Воробьёв

Главным тренером санкт-петербургского СКА назначен Илья Воробьёв. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два сезона. Помощниками Воробьёва станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин, возглавлявший в минувшем сезоне «Трактор».

Работу в клубе продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, а также тренер по ОФП Юрий Жданов и тренер по ИФП Денис Коротышев.

Воробьёв работал в магнитогорском «Металлурге» (2012-2015) в качестве ассистента главного тренера, а с 2015 по 2017 – в качестве главного. Обладатель Кубка Гагарина в должности ассистента главного тренера (2014), Обладатель Кубка Гагарина в должности главного тренера (2016)

В сборной России – с 2015 года в качестве ассистента главного тренера. С 12 апреля 2018 – исполняющий обязанности главного тренера. Серебряный призёр чемпионата мира (2015), бронзовый призёр чемпионата мира (2016, 2017), олимпийский чемпион (2018) в должности ассистента главного тренера.

Воробьёв сменил на посту главного тренера СКА Олега Знарка, который руководил командой с 2016 года. В прошлом сезоне питерские армейцы уступили в финале Западной конференции ЦСКА (2-4)