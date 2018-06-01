ФХР утвердила Илью Воробьёва в должности главного тренера сборной России

Федерация хоккея России утвердила Илью Воробьёва в должности главного тренера сборной России, сообщает официальный сайт организации.

«Контракт заключён по схеме «2+2» – на два года с возможностью продления ещё на два. Штаб сборной, работавший на чемпионате мира в Дании, продолжит работу в национальной команде по той же схеме», — сообщается в официальном заявлении ФХР.

В тренерский штаб Воробьёва в национальной команде входят Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашов и Рашит Давыдов. На чемпионате мира 2018 года сборная России проиграла на стадии четвертьфинала команде Канаде (4:5 ОТ).

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