Шведский специалист Ларс Юханссон стал тренером-методистом СКА, сообщает официальный сайт клуба. Он вошёл в тренерский штаб Ильи Воробьёва.

47-летний Юханссон возглавлял молодёжную команду «Шеллефтео» (Швеция, 2007-2008). С 2008 по 2016 работал в клубе на посту генерального менеджера. С 2016 по 2018 года являлся генеральным менеджером швейцарского «Цюриха». На чемпионате мира 2018 года входил в тренерский штаб сборной России.

Чемпион Швеции (2013, 2014), серебряный призёр чемпионата Швеции (2011, 2015, 2016)

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