И. Воробьёв о совмещении: я ещё не самый взрослый мужчина, потому готов к работе

Новый главный тренер СКА и сборной России Илья Воробьёв поделился эмоциями от состоявшегося назначения и ответил на вопрос о совмещении постов.

«Первые эмоции? Исключительно положительные. Спасибо Федерации хоккея России за доверие. Будем прилагать все усилия, передавать свои знания и опыт для достижения необходимого результата.

Сохранение всего тренерского штаба? Да, это важный момент. У нас молодой и дружный тренерский штаб, с современными взглядами на хоккей. У каждого тренера есть свой объём работы, каждый отвечает за свой участок. Каждый из нашего штаба может высказать своё мнение, что-то предложить, обсудить.

Совмещение постов? По тренерским понятиям я ещё не самый взрослый мужчина. Энергии и сил достаточно, отдохнул, набрался сил. Сейчас ещё месяц будет. Поэтому готов к новому интересному и ответственному испытанию. С нетерпением жду работу», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Ильёй Воробьёвым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».