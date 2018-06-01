Бывший нападающий «Сибири» и «Слована» Зак Бойчак перешёл в «Северсталь»

Нападающий Зак Бойчак пополнил состав «Северстали», информирует официальный сайт клуба. Соглашение между хоккейным клубом и канадским форвардом рассчитано на один сезон.

До переезда в КХЛ Бойчак выступал АХЛ, а также в НХЛ за «Каролину Харрикейнз», за которую сыграл 127 матчей и набрал 30 (12+18) очков.

В КХЛ дебютировал в «Сибири» в сезоне-2016/17, а минувший сезон провёл в «Словане». В 35 матчах регулярного чемпионата он набрал 24 (11+13) очка при показателе полезности «-15». Всего в КХЛ он принял участие в 70 матчах, забросил 18 шайб и сделал 22 голевые передачи при полезности «-14».