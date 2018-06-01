Миронов — о «Динамо»: я должен трудиться раз в пять усерднее, чем остальные

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал возвращение в родной клуб.

«Из-за океана я возвращался с намерением играть за родной клуб и защищать бело-голубые цвета. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие и предоставленные условия. Теперь всё зависит от меня, буду доказывать и работать на благо клуба, ведь нам есть к чему стремиться.

Почти весь май находился в Финляндии и готовился к сезону. Сейчас совмещаю отдых и тренировки — приятное с полезным. Весь сезон я мало играл, и чувства игры не хватает. Я понимаю, что мне нужно будет трудиться усерднее, чем остальным, раз в пять. От этого только интересней. С нетерпением жду выхода из отпуска команды. Я очень соскучился по «Динамо», по родной базе и нашим болельщикам!» — приводит слова Миронова официальная страница «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».