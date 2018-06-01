«СКА-Варяги» будут выступать в МХЛ в сезоне-2018/19

«СКА-Варяги» будут выступать в Молодёжной хоккейной лиге в сезоне-2018/19, информирует официальный сайт СКА.

«В новом сезоне в Молодёжной хоккейной лиге систему СКА будут представлять две команды. Помимо серебряных медалистов прошлого сезона «СКА-1946» в лиге будет выступать объединённая команда «СКА-Варяги». В её состав войдут хоккеисты «СКА-Серебряных Львов», ранее выступавших в МХЛ, а также игроки «СКА-Варягов», в прошлом сезоне представлявших СКА в НМХЛ.

В составе академии СКА останутся обе хоккейные школы, объединение коснётся только профессиональных молодёжных команд. Решение об объединении «СКА-Варягов» и «СКА-Серебряных Львов» принято в том числе в целях более интенсивного индивидуального развития молодых хоккеистов, повышения конкурентоспособности команды в лиге и призвано положительно повлиять на процесс взаимодействия между командами системы», — сообщается на официальном сайте СКА.