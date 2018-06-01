«Лада» обменяла права на Дениса Зернова в «Авангард»

«Лада» обменяла права на нападающего Дениса Зернова в «Авангард» на денежную компенсацию, информирует официальный сайт тольяттинского клуба.

В минувшем сезоне 22-летний игрок выступал в составе «Лады». В регулярном чемпионате-2017/18 хоккеист принял участие в 56 матчах, набрав 29 (16+13) очков при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени.

Это был второй сезон для хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге. Всего за карьеру в лиге он забросил 23 шайбы и сделал 19 голевых передач в 107 матчах при показателе полезности «-10» и 90 минутах штрафа.

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