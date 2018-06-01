Генменеджер «Каролины» — о драфте: к Свечникову нужно внимательно присмотреться

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал, кого выберет под вторым номером на драфте-2018.

«Не думаю, что раскрою секрет, если скажу, что нам нужен нападающий. Там есть хорошие защитники, но у нас уже играют четверо и ещё несколько на подходе. А нападающие, которые выходят на драфт, с моей точки зрения, могут решать исход матчей. Я не сомневаюсь, что мы выберем форварда.

Претенденты? Каждый из них хорош по-своему. Отец Брэди Ткачука играл у меня в «Атланте Трэшерз», когда мы заняли первое место в дивизионе. Его брат выступает за «Калгари Флэймз». Все знают, как играют представители этого семейного клана. Такие хоккеисты всем нужны.

Андрей Свечников забросил 40 шайб в 44 матчах. Мы не самая забивная команда, голы нам даются с трудом, так что нам нужно внимательно присмотреться к нему. Филип Задина – очень талантливый парень. Два года назад он играл вместе с одним из задрафтованных нами хоккеистов – Нечасом. Так что мы многое о нём знаем. Нам придётся очень хорошо поработать перед драфтом», – цитирует менеджера официальный сайт НХЛ.