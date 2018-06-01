Малыхин: хочу остаться в «Ак Барсе» и доказать, что достоин команды

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин рассказал о задачах на следующий сезон.

«Не хочу ли сменить клуб из-за отсутствия игровой практики в плей-офф? Наоборот, хочется остаться, доказать, что достоин этой команды, что могу приносить пользу. Мы не остановимся на трёх Кубках Гагарина, будем стремиться к четвёртому.

Уход Токранова? Это Васина жизнь, его решение. Не могу это комментировать. Желаю только удачи ему в новом клубе.

Длинные контракты? Каждый хоккеист хотел бы подписать на длительный срок, так что это здорово», – цитирует Малыхина «Спорт Бизнес Online».