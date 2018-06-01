2 июня «Салават» проведёт спортивный праздник-фестиваль «Моё зелёное лето»

Завтра, 2 июня, «Салават Юлаев» проведёт спортивный праздник-фестиваль «Моё зелёное лето», информирует официальный сайт уфимского клуба.

В рамках праздника поклонники клуба смогут взять автограф у чемпионок Женской хоккейной лиги из «Агидели», а также можно будет сфотографироваться с кубком ЖХЛ. Будет организована хоккейная бросковая зона с юными вратарями юлаевской школы, розыгрыш призов. Также можно будет приобрести оригинальную атрибутику ХК «Салават Юлаев».

Помимо этого пройдут показательные выступления и конкурсы от Федерации Роллерспорта РБ, состоится шоу по велотриалу, игроки «Уфимца» проведут мастер-классы по баскетболу, а против хоккеистов МХК «Толпар» можно будет сыграть в настольный хоккей.

Для детей будет организована интерактивная зона, которая расположится на территории теннисного корта и будет представлена разнообразными площадками. Маленькие гости фестиваля смогут поиграть с аниматорами и нанести аквагрим.

На футбольных полях будет проходить II межрегиональный турнир по футболу среди болельщиков. В этом году за титул чемпиона будут бороться 12 команд из 10 городов России: Сибая, Стерлитамака, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Самары, Магнитогорска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Уфы.

На главной сцене гостей будет радовать известный всем хоккейным болельщикам ведущий Дмитрий Беляуш, который разыграет призы от «Салавата Юлаева» и партнёров клуба. Группа поддержки Green Hearts, а также коллективы PROТАНЦЫ и E-Dance покажут свои танцевальные номера и проведут мастер-классы. Более того, все пришедшие на фестиваль смогут принять участие в викторине от Cheese Quiz с розыгрышем призов.