Кречин: с Сушинским быстро нашли общий язык, а другие клубы не хотели тратиться

Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин прокомментировал обмен с «Авангардом», в результате которого омский клуб получил права на форварда Дениса Зернова, а «автозаводцы» — денежную компенсацию.

«Переход Зернова в «Авангард» — это событие, которое выгодно всем участникам: и самому Денису, потому что он остаётся в КХЛ и будет защищать цвета большого, славного и амбициозного клуба, и омичам, потому что они получают хорошего, молодого и перспективного нападающего, и нам, потому что мы сможем получить за него неплохую компенсацию.

Для нашего клуба, переживающего непростые времена, это очень важный момент. Не прояви мы оперативности в решении этого вопроса, была вероятность потерять игрока, заинтересованность в котором имели несколько клубов КХЛ. Но, к счастью, потери удалось избежать, хотя для этого пришлось серьёзно потрудиться.

Генеральный и спортивный директора ХК «Лада» вели активные переговоры с представителями почти всех ведущих клубов «Востока»: «Автомобилиста», «Ак Барса», «Магнитки», «Салавата Юлаева», а также – столичным «Динамо». Мы предлагали им игрока, в котором они в принципе были заинтересованы. Но эти переговоры ни к чему не привели, видимо, по той причине, что клубы просто не хотели тратиться, рассчитывая сэкономить.

А вот с Максимом Сушинским мы быстро нашли общий язык. Он понял, что не таких уж больших денег просили мы за игрока, который обладает достаточным потенциалом, чтобы принести пользу его клубу. Что ж, могу сказать, что очень рад за «Авангард», у которого появился такой президент. Максим Юрьевич был выдающимся игроком, умным и тонким, и эти качества он продолжает проявлять и по окончании карьеры: немалого добился в бизнесе, теперь вот быстро осваивает профессию хоккейного топ-менеджера.

Я желаю ему всяческих успехов на новой должности. И, конечно, «Авангарду» и его новому игроку Денису Зернову», — цитирует Кречина пресс-служба «Лады».