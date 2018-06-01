Сундин: мы все переживаем за Овечкина, хотим, чтобы он наконец-то победил

Легендарный шведский нападающий Матс Сундин заявил, что переживает за капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1-1).

«Мы все очень хотим, чтобы Овечкин наконец-то победил. В НХЛ очень трудно быть успешным. Нужно иметь хорошую команду с качественным голкипером и обороной, нужно обходиться без травм, и, конечно, необходима удача. Мы все переживаем за Александра», — цитирует Сундина Sportsnet.

Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.