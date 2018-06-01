Зюзин: Шипачёв мог бы заиграть в «Вашингтоне», стиль Вадима похож на Бекстрёма

Бывший тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта НХЛ-1996 Андрей Зюзин, анализируя ход финала Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз», высказал предположение, что форвард Вадим Шипачёв мог бы заиграть в стане «Вашингтона».

«В своё время в НХЛ пересекался с нынешним тренером «Вегаса» Жераром Галланом, и его команда мне интересна в плане тактики. Посмотрите, в этом плей-офф первым его клуб пропускал, если не ошибаюсь, лишь раз — то есть команда включается с первых секунд, мотивирована по максимуму, заряжена. Это заслуга Галлана!

Увидеть в исполнении «рыцарей» пас назад или поперёк площадки — сродни чуду, вся игра идет вперёд, по кратчайшим расстояниям, на ворота. Своеобразный хоккей, который, вне всяких сомнений, экс-форварду команды и большому мастеру Вадиму Шипачёву противопоказан.

А вот в том же «Вашингтоне», который настроен более творчески, у Шипачёва были бы все шансы заиграть. В принципе похожего стиля придерживаются и Евгений Кузнецов, и Никлас Бекстрём. Конечно, нам, россиянам, «столичные» ближе по системе, но сегодня 90% НХЛ играет именно в хоккей «Вегаса», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.