Оськин: победу на Кубке Чёрного моря никак не отмечали

Нападающий молодёжной сборной России (белые) Александр Оськин рассказал о победе на Кубке Чёрного моря.



«Победу на этом турнире никак не отмечали, даже ничего не пили из кубка – просто символически подняли трофей над головой. В целом сезон получился неплохим. Хотя с «Толпаром» не удалось пройти далеко в плей-офф, зато в ходе сезона я получил вызов в «Торос» и даже немного поиграл в плей-офф ВХЛ. Победа в Сочи стала приятным завершением сезона.



Валерий Брагин не вмешивался в работу – он считался тренером команды «красных», приходил на их тренировки, а остальное время наблюдал за занятиями и играми с трибун», — цитирует Оськина официальный сайт МХЛ.

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