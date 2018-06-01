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Голкипер Михаил Карнаухов продлил контракт с минским «Динамо»

Голкипер Михаил Карнаухов продлил контракт с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Голкипер Михаил Карнаухов принял квалификационное предложение минчан и остаётся в команде. Новый договор рассчитан на два сезона.

Для Михаила грядущий сезон станет уже пятым в рядах минского клуба. В минувшем розыгрыше «регулярки» КХЛ он провёл 8 матчей и отразил 91,5% бросков.

«Динамо» также сделало квалификационные предложения Евгению Лисовцу, Егору Шаранговичу, Артуру Гаврусу, Дмитрию Буйницкому и Куинтону Хаудену. Спортивные права на этих игроков закрепились за клубом из столицы Белоруссии.

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