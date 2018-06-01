«Лада» заключила пробный контракт с 21-летним защитником Платоновым

Хоккейный клуб «Лада» заключил пробный контракт с 21-летним защитником Алексеем Платоновым.

Ранее хоккеист выступал за «Атлантов» (Мытищи), «Химик» (Воскресенск), МХК «Спартак» (Москва). В сезоне-2017/18 Платонов играл за нефтекамский «Торос». Алексей провёл в составе команды ВХЛ 24 игры, в которых записал в свой актив 3 (1+2) результативных балла и 16 минут штрафного времени при нулевом показателе полезности.

Ранее стало известно, что «Лада» обменяла права на нападающего Дениса Зернова в «Авангард» на денежную компенсацию.