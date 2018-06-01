Оскар Бартулис не будет легионером в КХЛ, он принял российское гражданство

Защитник Оскар Бартулис решил принять российское гражданство, сообщает Sportacentrs. Со следующего сезона 31-летний хоккеист будет выступать в Континентальной хоккейной лиге как россиянин.

Бартулис направил в Федерацию хоккея Латвии письмо, в котором сообщил, что принял российское гражданство. Таким образом, он больше не сможет выступать на сборную Латвии. Напомним, что с 2013 года был принят закон об отмене двойного гражданства между странами.

31-летний Бартулис по ходу минувшего сезона перешёл в «Салават Юлаев» из «Адмирала». За новую команду он сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате, сделал одну передачу и заработал показатель полезности «-1». В четырёх матчах плей-офф очков не набрал при показателе полезности «-2». По окончании сезона «Салават» объявил об уходе Бартулиса из команды.