Стала известна зарплата Богдана Киселевича во «Флориде»

Бывший защитник ЦСКА Богдан Киселевич стал игроком «Флориды Пантерз». Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Соглашение заключено на один сезон. Обозреватель Sun Sentinel Мэттью Дефранкс сообщил, что по контракту российский защитник заработает $ 925 тыс.

Последние четыре сезона Киселевич выступал в КХЛ за столичный ЦСКА. В минувшем регулярном чемпионате Богдан провёл 44 матча, в которых сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+21». В плей-офф он сыграл в 21 встрече, записав в свой актив 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3».