Киселевич: мечтал об НХЛ с момента игры в компьютерный симулятор NHL 99

Защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич поделился своими эмоциями после заключения контракта.

«Я очень рад, очень счастлив. Это большой контракт в моей карьере. После моей первой беседы с Дэйлом (Дэйл Тэллон — генеральный менеджер «Флориды» и президент по хоккейным операциям. — Прим. «Чемпионата») я сразу позвонил своему агенту и сказал, что «Флорида» — приоритетный вариант для меня. Я мечтал об НХЛ с того момента, как поиграл в компьютерный симулятор NHL 99.

Мамин и Дадонов? Хорошо, что они здесь, но это не было фактором при принятии решения. Я полностью готов для игры в НХЛ и намерен закрепиться в лиге», — передают слова Киселевича клубные журналисты Джемисон Олив и Мэттью Дефранкс.