Названы сильные стороны Киселевича, за которые ему предложили контракт в НХЛ

Генеральный менеджер и президент по хоккейным операциями «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон оценил игровые качества защитника Богдана Киселевича и отметил, что российский игрок окажет хорошее влияние на молодых игроков клуба.

«Богдан – серьёзный защитник, который добавит глубину нашей синей линии. Он зарекомендовал себя как надёжный игрок на международной арене и в КХЛ. Он имеет способность быть стабильным и сумеет оказать хорошее влияние на наших молодых защитников», — цитирует Тэллона официальный сайт клуба.