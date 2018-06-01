Овечкин — о третьей игре финала: почти уверен, что Кузнецов сможет сыграть

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал участие своего одноклубника Евгения Кузнецова в опциональной тренировке перед третьим матчем финала Кубка Стэнли-2018 с «Вегас Голден Найтс».
«Было классно видеть его на льду почти готовым к игре. Я почти уверен, что он сможет сыграть завтра», — приводит слова Овечкина корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.
При этом главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц отметил, что решение об участие Кузнецова в игре будет принято непосредственно перед началом встречи, а СМИ было запрещено общение с игроком.
Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.
СМИ запретили общение с Кузнецовым — с игрока не сняты медицинские ограничения