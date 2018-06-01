Защитник «Баффало» Виктор Антипин женился

Защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин женился. О радостном событии сообщил в «Инстаграме» друг Антипина, нападающий «Локомотива» Даниил Апальков.

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» Даниила Апалькова.

25-летний уроженец Усть-Каменогорска минувший сезон провёл в НХЛ, выступая за «Баффало». В 47 матчах регулярного чемпионата он отдал 10 голевых передач при показателе полезности «-9». Контракт с клубом истекает 1 июля, после этой даты он может вернуться в КХЛ, где права на хоккеиста принадлежат магнитогорскому «Металлургу». В услугах Антипина также заинтересован «Ак Барс».