Аналитик NBC: Овечкин — это всё для «Вашингтона» в кубковом походе–2018

Аналитик NBC Sports Адам Гретц высоко отозвался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Кубке Стэнли 2018 года.

«Потеря Кузнецова может стать очень серьёзным ударом для «столичных». Всё-таки это лучший бомбардир плей-офф, забивший несколько очень важных голов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и сделавший весомую заявку на «Конн Смайт Трофи». Хотя, конечно, Овечкин в этом списке идёт под номером один. Он является всем для «Вашингтона» в этом кубковом походе. Он задал тон седьмому матчу серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг», он забил 13 голов, он в 16 матчах набирал хотя бы по одному очку. Только один человек забросил 15 шайб в плей-офф за последние 20 лет — это был Сидни Кросби в сезоне-2008/09, и Овечкин имеет реальный шанс превзойти капитана «Питтсбург Пингвинз», — отметил Гретц.

Сегодня, 1 июня, стало известно, что Овечкин является главным претендентом по версии NBC на приз как самый ценный игрок плей-офф. Напомним, обладатель «Конн Смайт Трофи» определяется решением журналистского сообщества Северной Америки.