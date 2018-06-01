Ержабек — об уходе из КХЛ: лучшая лига Европы, никогда не забуду о ней

Один из лучших арбитров последних сезонов Континентальной хоккейной лиги Антонин Ержабек прокомментировал своё решение покинуть лигу.

«Я отработал четыре года в России и не скажу, что сильно устал, просто так очень сложно: я здесь, жена – в Чехии. Захотелось домой. Но работу в КХЛ всегда буду вспоминать как один из самых лучших периодов своей жизни. И, конечно, буду скучать по своим коллегам. Мне звонят, пишут сообщения, спрашивают, в чём дело, а узнав, желают всего доброго. Если честно, не ожидал, что так много людей интересуются моей судьбой. Очень приятно.

Да, денег, конечно, будет меньше. Но они никогда не стояли у меня на первом месте. Когда поступило предложение попробовать себя в КХЛ, я думал в первую очередь не о том, что буду получать больше. Для меня это был шанс поработать в лучшей лиге Европы, шанс вырасти в своей профессии.

Дома будет легче? Не сказал бы. Наоборот, в первое время будет тяжело. Я думаю, что ко мне будет приковано пристальное внимание. Вот, приехал арбитр, столько лет отработавший в КХЛ, а значит, должен судить лучше всех, без ошибок. Всё другое – уровень чемпионата, хоккеисты, тренеры, болельщики. Но, с другой стороны, я дома и это обязательно поможет.

Со временем вернуться в КХЛ? Я никогда не смотрел дальше, чем на сезон вперёд. И сейчас мои мысли только о работе в Чехии. Что будет дальше – посмотрим. Во всяком случае главный арбитр Алексей Анисимов сказал, что понимает и принимает моё решение. Поблагодарил за работу и сказал, что наверняка мы где-нибудь ещё увидимся.

Коллеги-судьи в последнее время часто мне говорили: «Всё, ты уже наш». Вообще, хотел бы выразить огромную благодарность всем: ребятам, руководству Департамента судейства, особую – Александру Полякову и Алексею Анисимову. Всегда они были готовы поговорить, помочь. Без проблем. Когда приходил в КХЛ, практически не понимал по-русски. Было очень сложно. А сейчас и понимаю, и неплохо говорю. И всё это благодаря друзьям в лиге. Никогда не забуду», — цитирует Ержабека официальный сайт КХЛ.