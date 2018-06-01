Киселевич — о переходе во «Флориду»: тяжело отказаться от шанса, а не от денег

Защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич прокомментировал заключение контракта с клубом Национальной хоккейной лиги.

«Когда, если не сейчас? Хороший возраст и время. Если бы сейчас остался в России, то, наверное, уже никогда бы туда не поехал. Дети бы подросли, мне уже на 20 лет. Чем старше, тем меньше шансов было бы поехать в НХЛ.

Не с точки зрения денег принималось решение. Вопрос в развитии карьеры, у меня появилась возможность попробовать себя в НХЛ. От этого тяжело отказаться, а не от денег. Для меня важно сравнить уровень хоккея, понять некоторые вещи с точки зрения игры. Самая большая мотивация — соревнование, для меня важно пройти этот путь.

Непростой шаг, но я очень благодарен своей семье, которая меня поддержала. Точно знаю, что потом бы жалел, что не попробовал. Всех денег не заработаешь. Мы говорили об этом с женой. Да, останься я сейчас в КХЛ, мог бы зарабатывать больше, но до этого мы тоже не бедствовали. Помогаем родителям, и дети ни в чём не нуждаются.

После чемпионата мира был разговор с «Флоридой». Знаю, что за моей игрой смотрели скауты и генеральный менеджер Дэйл Тэллон. Это сыграло важную роль. Всё было честно. Это самое главное. Дадонов и Мамин тоже звонили мне, рассказывали о команде. Это важно, хотя наличие российских игроков в команде для меня не было главным. Я хорошо говорю по-английски и сам по себе командный человек.

Мне не обещали во «Флориде» золотые горы. Сказали как есть: «Приезжай, работай, доказывай». На данном этапе мне нужен шанс зацепиться, больше ничего. В этом плане у нас одинаковое видение с «Флоридой». Для меня было важно услышать то, что я видел и о чём думал», — сказал Киселевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.