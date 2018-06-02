Тротц: Овечкин поднял игру на новый уровень ради кубка, он вырос как капитан

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился ожиданиями от первого в истории финального матча Кубка Стэнли для Александра Овечкина на льду домашней арены «столичных».

«Думаю, что когда-то он сам себе дал обещание выиграть Кубок Стэнли. Ради этого он готов развиваться, подстраиваться, поднимать свою игру на новый уровень и помогать команде побеждать. Он приносит пользу очень многими способами. На мой взгляд, он вырос как хоккеист, как капитан и в прошлом матче задавал тон», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.