Нисканен: Кузнецов — крепкий человек, он часто играет через боль

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен прокомментировал участие своего одноклубника Евгения Кузнецова в опциональной тренировке перед третьим матчем финала Кубка Стэнли—2018 с «Вегас Голден Найтс». Участие хоккеиста в матче остаётся под вопросом.
«Он поразительно крепкий и сильный человек. По ходу регулярного сезона он часто играет через боль, а уж в это время года особенно», — цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ.
Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.
СМИ запретили общение с Кузнецовым — с игрока не сняты медицинские ограничения