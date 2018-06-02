Нисканен: Кузнецов — крепкий человек, он часто играет через боль

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен прокомментировал участие своего одноклубника Евгения Кузнецова в опциональной тренировке перед третьим матчем финала Кубка Стэнли—2018 с «Вегас Голден Найтс». Участие хоккеиста в матче остаётся под вопросом.

«Он поразительно крепкий и сильный человек. По ходу регулярного сезона он часто играет через боль, а уж в это время года особенно», — цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ.

Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.