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Галлан: «Вегас» немного потерял свою игру, мы должны прибавить в обороне

Галлан: «Вегас» немного потерял свою игру, мы должны прибавить в обороне
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан перед третьим матчем финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-1) поделился мнением об игре своих подопечных в обороне.

«Мы были хорошей командой в течение всего года. Но я уже говорил, что мы в финале немного потеряли свою игру. Мы понимаем, что должны прибавить, и речь идёт не только о защите. Оборона — это бригада из шести человек на льду. Нам всем нужно постараться, не терять концентрацию и не допускать быстрые отрывы «Вашингтона». Как вам скажет любой тренер, должен быть простой хоккей, и нужно выводить шайбу из своей зоны», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

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