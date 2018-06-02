Агент Ничушкина: Валерий стал опытнее, теперь он не просто бежит с шайбой вперёд

Марк Гандлер, агент нападающего Валерия Ничушкина, выступавшего последние два сезона за ЦСКА, рассказал об изменениях в игре форварда.



«Валерий уже не тот человек, который уезжал из «Далласа». Он стал опытнее, лучше понимает ситуацию, тактические замыслы. Раньше он брал шайбу и бежал с ней вперёд. Теперь он так уже не играет. Он может отдать в пас и старается играть так по всей площадке. Он стал читать игру на совсем ином уровне, не так, когда он был мальчишкой в «Старз»», — цитирует Гандлера The Athletic.

Официальный «твиттер» Далласа опубликовал старое фото Ничушкина в клубной форме