Сергеев: Кузнецов может сыграть и с травмой — такой у всех россиян характер

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Сергеев поделился мнением о ходе финальной серии кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» (1-1).



«Отличная, боевая серия. «Вашингтон» старается играть красиво, «Вегас» — просто. Чем-то клуб-новичок напоминает мне сборную Швейцарии. Кстати, и «Нефтехимик» в прошедшем сезоне играл в этом же стиле — жестко, без поперечных передач, на ворота. Кто-то говорил, что это не самый эффектный и современный хоккей, но финалисты чемпионата мира и плей-офф НХЛ говорят совсем о другом, доказывают все результатом. Как и наш «Нефтехимик».



Желаю удачи российским легионерам «Вашингтона» — Александру Овечкину, моим партнерам по золотой «молодёжке» Евгению Кузнецову и Дмитрию Орлову. Удивлюсь ли, если Кузнецов выйдет на третий матч с травмой? Ничуть, такой у Евгения и у всех россиян характер», — цитирует Сергеева Russia-Hockey.