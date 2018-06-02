Сбиса: «Вашингтону» дали слишком много воли, они любят контролировать шайбу

Защитник «Вегас Голден Найтс» Лука Сбиса после второй игры финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 1-1 в серии) отметил, что его команде нужно лучше играть в обороне.



«Думаю, мы им дали слишком много воли, позволили проводить много времени в нашей зоне. А ведь «Вашингтон» — это команда, которая любит контролировать шайбу. И у них есть игроки, замечательно умеющие найти пасом открытого партнёра. Так что нам нужно прибавить в реакции, быстрее и точнее делать свою работу. Многое связано с тем, как слаженно мы играем со своими форвардами. И у нас есть много возможностей для улучшения своего хоккея», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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