Панюков: говорят, что я полетел в США за деньгами, но не заработал ни копейки

Нападающий Кирилл Панюков после возвращения в астанинский «Барыс» рассказал об игре в США.



«Поехал за опытом. Кто-то говорил, что я полетел за деньгами, но это не так. Не заработал ни копейки. У меня не было даже стипендии. Поэтому поехал за опытом игры в североамериканский хоккей.



Решил, что нужно что-то поменять, увидеть что-то другое. Думаю, что этот опыт пригодится мне в будущем. Выбрал Северную Америку, так как там больше шансов, чем в Европе: есть возможность попасть на драфт в НХЛ, это был последний год для меня. Процентов 70-80 ребят, которые там играют, драфтуются в НХЛ, показывают на льду очень приличный хоккей. Большая конкуренция. Хотелось посмотреть, как играют в хоккей там, как он развивается в другой стране. Выбором клуба, лиги занимался агент. Я поддержал решение и отправился в США», — цитирует игрока Qazir.kz.