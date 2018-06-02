Главный арбитр КХЛ: Ержабек — профессионал, лига всегда открыта для таких людей

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов прокомментировал уход из судейского корпуса лиги Антонина Ержабека. Арбитр решил вернуться в чешский чемпионат.



«Мы очень благодарны Антонину Ержабеку, и я, от себя лично и от лица Лиги, хочу выразить ему признательность за все те годы, которые он провёл с нами, каждый сезон подтверждая и повышая свой уровень. Мне довелось поработать с ним и как с коллегой, и в качестве его руководителя. В обоих случаях он показывал себя отличным профессионалом, открытым и порядочным человеком. Хотим пожелать ему удачи. Лига всегда была и будет открыта для таких талантливых людей, как Антонин», — цитирует Анисимова официальный сайт лиги.

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