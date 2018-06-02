Флёри — о поражении «Вегаса»: слушайте, у нас всё в порядке

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри призвал свою команду сохранять спокойствие после поражения во втором матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 1-1 в серии).



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ



«Слушайте, у нас всё в порядке. Защита отменно играла по ходу всего сезона и на протяжении плей-офф. Я бы позволил им и дальше делать свою работу. Они знают свои обязанности, и за парней я полностью спокоен», — приводит слова Флёри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.