Маклеллан: «Вашингтон» пытался защитить Шмидта, но условия были невозможными

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб расстался с защитником Нейтом Шмидтом.



«У нас была пара дискуссий, но, по-моему, они не сказали нам сразу, кого собираются брать. Назвали несколько фамилий игроков, о которых размышляли. Лишь по мере приближения к драфту сообщили, что выберут Шмидта. Я попытался заключить сделку, чтобы защитить Нэйта, но то, что они хотели получить взамен, не имело для нас смысла. И нам пришлось его отпустить», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Макфи: «Вашингтон» хотел вернуть Шмидта, но мы специально загнули цену