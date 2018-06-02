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Маклеллан: «Вашингтон» пытался защитить Шмидта, но условия были невозможными

Маклеллан: «Вашингтон» пытался защитить Шмидта, но условия были невозможными
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб расстался с защитником Нейтом Шмидтом.

«У нас была пара дискуссий, но, по-моему, они не сказали нам сразу, кого собираются брать. Назвали несколько фамилий игроков, о которых размышляли. Лишь по мере приближения к драфту сообщили, что выберут Шмидта. Я попытался заключить сделку, чтобы защитить Нэйта, но то, что они хотели получить взамен, не имело для нас смысла. И нам пришлось его отпустить», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

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