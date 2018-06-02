Есмантович: Киселевич честно работал в ЦСКА, его уход — потеря для нас

Президент ЦСКА Игорь Есмантович пожелал удачи Богдану Киселевичу, который заключил однолетний контракт с «Флоридой Пантерз», а также рассказал о новичке команды – шведском защитнике Класе Дальбеке.



«Хочу поздравить Киселевича и поблагодарить его за работу в клубе. Парень честно отработал свой контракт, и хоккейный клуб ЦСКА желает ему удачи. Спортивная жизнь короткая, и мы всегда будем рады принять его обратно, если у него что-то не сложится. Желаем Богдану хорошего будущего в его карьере в НХЛ. Можно ли назвать его уход потерей? Конечно! Это олимпийский чемпион и игрок, который проводит более 20 минут на льду за игру не только в ЦСКА, но и в сборной. Конечно, это потеря.



Вопрос сравнения Дальбека и Киселевича некорректен. Это немножко разные защитники. Киселевич тяготел к атакующей игре, а Дальбек приобретался в клуб как большой защитник оборонительного плана. Мы приобрели большого и крупного защитника. Переговоры шли около месяца, и завершились они согласием игрока на переезд в Россию. Сейчас остались тонкости, касающиеся следующего сезона», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Игроки бегут из ЦСКА. И в этом их спасение В НХЛ уезжают сразу три «армейца». Они спасают свои карьеры.