Теодор: защитники «Вегаса» изучили видео и поняли свои ошибки

Защитник «Вегас Голден Найтс» Ши Теодор поделился мнением об игре защитной линии клуба в финальной серии Кубка Стэнли.



«Я чувствовал себя хорошо. Очевидно, есть пара моментов, которые я бы сыграл сейчас иначе, будь возможность вернуть всё назад. Но сегодня — новый день, а за ним придёт завтра. Мы изучили видео, поняли свои ошибки. Потом я немного поговорил с Энгелландом, и мы поняли, что можем исправить.



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Игра наших защитников в нападении? Хорошо, когда там у нас получается. И, конечно, спасибо судьбе за некоторые удачные отскоки. Если же подводить итог разговору, то нам нужно сильнее играть на бортах, совершать подборы в нейтральной зоне. Надо играть сильнее. И я чувствую, это к нам ещё придёт», — приводит слова игрока официальный сайт НХЛ.

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