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Президент «Чикаго»: мы исповедуем преемственность, делаем это ради успеха

Президент «Чикаго»: мы исповедуем преемственность, делаем это ради успеха
Хоккей / НХЛ

Президент «Чикаго Блэкхоукс» Джон Макдоноу рассказал, по каким принципам должна строиться команда-династия.

«В период 1995-2007 у нас сменилось пять генеральных менеджеров и семь главных тренеров. Но если между всеми этими людьми нет преемственности и сотрудничества, у команды нет шансов добиваться успеха. Ведь с приходом каждого нового тренера или генменеджера у клуба меняются схемы, система игры, видение руководства. Мы не исповедуем преемственность ради преемственности. Мы делаем это ради успеха», — цитирует функционера Chicago Tribune.

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