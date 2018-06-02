Президент «Чикаго»: мы исповедуем преемственность, делаем это ради успеха

Президент «Чикаго Блэкхоукс» Джон Макдоноу рассказал, по каким принципам должна строиться команда-династия.



«В период 1995-2007 у нас сменилось пять генеральных менеджеров и семь главных тренеров. Но если между всеми этими людьми нет преемственности и сотрудничества, у команды нет шансов добиваться успеха. Ведь с приходом каждого нового тренера или генменеджера у клуба меняются схемы, система игры, видение руководства. Мы не исповедуем преемственность ради преемственности. Мы делаем это ради успеха», — цитирует функционера Chicago Tribune.