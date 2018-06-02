Ревай: у меня были проблемы с сердцем, «Слован» во мне больше не заинтересован

Нападающий Мартин Ревай рассказал, почему братиславский «Слован» не стал продлевать с ним контракт. В 18 играх прошлого сезона форвард набрал пять (1+4) очков.



«Клубы осторожно ведут со мной переговоры, поскольку знают про мои проблемы с сердцем. Они сразу же задают вопросы о моём здоровье. Они не понимают, что я не стал бы продолжать карьеру, если бы это действительно было рискованно. Со мной сейчас всё хорошо. Но нельзя спорить с тем, что раньше болезнь доставляла мне много проблем. В том числе из-за неё у меня не сложилось в НХЛ.



На «Слован» я не обижаюсь. У меня не было хорошего сезона, и я уважаю их решение расстаться со мной. Они не заинтересованы в моих услугах», — приводит слова игрока Isport.cz.