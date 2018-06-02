Нисканен: «Вашингтон» — хорошая гостевая и так себе домашняя команда

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен поделился мнением о причинах более удачной игры своей команды в гостях, нежели на домашнем льду на этапе плей-офф.



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ



«По какой-то причине мы этой весной представляем собой очень хорошую гостевую и так себе домашнюю команду. Мы постараемся не подвести в третьем матче серии с «Вегасом». Не могу показать пальцем на какую-то одну причину, но дома мы должны быть сильнее», — приводит слова Нисканена официальный сайт лиги.

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