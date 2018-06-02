Холтби: «Вашингтон» дома порой играет слишком красиво, хотя это не наш стиль

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (1-1), который пройдёт на площадке «столичных».



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«Дома порой пытаешься придумать лишнее, играть чересчур красиво, хотя вообще это не наш стиль. Мы много работаем на льду всей пятёркой, а шестая игра с „Тампой“ была нашей лучшей в Кубке Стэнли, причём это случилось на нашем льду. Именно таким будет наш настрой. Вот та игра, которую нам предстоит сыграть», — приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.