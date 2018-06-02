Форвард «Авангарда» Яремчук: нужно заняться учёбой и правильно отдохнуть

Нападающий системы омского «Авангарда» и молодёжной сборной России Александр Яремчук подвёл итоги Кубка Чёрного моря.



«Первой целью на турнире для меня было закрепиться в составе одной из команд и помочь ей выиграть кубок. Собственно, так и получилось, в команде «белые» мне доверили роль в первом звене, и в матче за золото наша тройка забросила три шайбы. Эмоции от победы, конечно же, положительные, всегда приятно выигрывать. Лично тренеры мне ничего не говорили, а всей команде пожелали хорошего отпуска.



Планы на оставшийся месяц отдыха? Планов на отпуск пока нет, сейчас надо заняться учёбой. Потом уже нужно будет отдохнуть и правильно подготовиться к летним сборам», — цитирует Яремчука официальный сайт «Авангарда».