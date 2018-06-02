В. Карлссон: игроки «Вегаса» горят желанием доказать — их прежние клубы ошиблись

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-1). Встреча пройдёт на льду «столичных».



«Другое чувство играть в гостях. Есть ощущение „мы против всего мира“, и это весело. На этом ощущении мы провели весь сезон, горя желанием доказать клубам, не защитившим игроков команды на драфте расширения их неправоту», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

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