Орпик: «Вашингтон» был разочарован несколькими домашними играми плей-офф

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик перед третьим матчем серии с «Вегас Голден Найтс» (1-1) поделился мнением о неудачной игре своей команды в домашних играх плей-офф.



«Мы были крайне разочарованы некоторыми матчами, особенно против „Коламбуса“. Хотя шестая игра с „Тампой“ была нашим лучшим домашним поединком в плей-офф. Надеюсь, она ещё свежа в воспоминаниях, и мы сможем развить успех против „Вегаса“, — приводит слова Орпика официальный сайт лиги.

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Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ